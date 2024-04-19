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Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Ставропольском крае

МИНСК, 19 апр — Sputnik. Самолет упал в поле в Ставропольском крае, по предварительным данным, разрушений и жертв нет, об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Источник: Sputnik.by

Инцидент произошел в Красногвардейском округе.

Владимиров уточнил, что летчикам удалось катапультироваться. На место происшествия выехали все службы.

«Информация уточняется. Буду держать вас в курсе. Не доверяйте непроверенным источникам. Пользуйтесь официальными данными», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Как позже сообщили в министерстве обороны, разбился бомбардировщик Ту-22М3 ВКС России. По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность. Боекомплекта на борту самолета не было, разрушений на земле нет.

Уточняется, что бомбардировщик возвращался на аэродром базирования после выполнения боевой задачи.

По данным Минобороны, три члена экипажа эвакуированы группой поиска и спасания, проводится поиск еще одного летчика.