Крымчанка незаконно прописала 10 приезжих из Средней Азии: ее могут посадить на три года

В течение года жительница республиканской столицы незаконно зарегистрировала у себя дома 10 иностранцев. Все эти люди приехали в Россию из одного из среднеазиатских государств. Фактически женщина не предоставляла им жилье. Однако фигурантка направила в отдел по вопросам миграции уведомление о прибытии иностранцев.