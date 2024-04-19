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Крымчанка незаконно прописала 10 приезжих из Средней Азии: ее могут посадить на три года

В Симферополе женщина незаконно прописала у себя 10 приезжих из Средней Азии.

В Симферополе 50-летнюю местную жительницу подозревают в фиктивной постановке на учет 10 иностранцев. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

В течение года жительница республиканской столицы незаконно зарегистрировала у себя дома 10 иностранцев. Все эти люди приехали в Россию из одного из среднеазиатских государств. Фактически женщина не предоставляла им жилье. Однако фигурантка направила в отдел по вопросам миграции уведомление о прибытии иностранцев.

Возбуждено уголовное дело. Согласно законодательству, жительнице крымской столицы грозит до трех лет лишения свободы.

— В настоящее время женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, — говорится в сообщении.