Подозреваемого в убийстве из-за парковки объявили в федеральный розыск

«Шахин Аббасов 2002 года рождения и трое его соучастников объявлены в федеральный розыск», — сказала собеседница агентства.
Кроме того, задержаны отец, дядя и знакомый подозреваемого. Как заявил РИА Новости источник, Аббасов-старший получил российское гражданство благодаря фиктивному браку. Его «супругу» сейчас ищут.
По данным СК, в квартире подозреваемого изъяли 44 миллиона рублей и 300 тысяч долларов. Следствие установит принадлежность денег, а также проверит законность их получения и оборота.
Резонансное убийство
В среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице в районе Люблино. Это вызвало недовольство 24-летнего москвича, который сделал водителю замечание. Тот напал на мужчину, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм потерпевший умер в больнице, преступник скрылся.
Следствие переквалифицировало дело со статьи «Убийство» на «Убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений». Столичная прокуратура сообщала об обнаружении двух машин, на которых скрывался преступник.
Как рассказал РИА Новости источник, отец подозреваемого получил российское гражданство благодаря фиктивному браку. Аббасова-старшего задержали накануне. Его «супругу» сейчас ищут.