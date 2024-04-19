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Курьера, доставившего бомбу для подрыва машины Прозорова, арестовали

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы арестовал курьера, доставившего в Россию компоненты бомбы, с помощью которой была подорвана машина экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова, сообщили РИА Новости в суде.

Источник: РИА Новости

«Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования и в отношении обвиняемого Паскаря Ивана Ивановича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 26 суток, до 12 июня 2024 года», — сказал собеседник агентства.

Накануне этот же суд арестовал исполнителя преступления Владимира Головченко.

По данным ФСБ, гражданин России и Молдавии 1994 года рождения получил в Литве посылку из Варшавы с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства и на автомобиле доставил ее в Москву, где бомбу собрали и прикрепили к днищу Toyota Land Cruiser Prado. Подрыв произошел 12 апреля у дома на Коровинском шоссе, Прозоров отделался легкими травмами.