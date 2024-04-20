При падении обломков сбитого БПЛА в Смоленской области загорелся объект ТЭК

«Сегодня около двух часов ночи в Кардымовском районе произошла попытка атаки украинских БПЛА на объект топливно-энергетического комплекса. В результате работы сил ПВО летательные аппараты были сбиты. Однако в результате падения обломков произошло возгорание емкости с горюче-смазочными материалами», — написал он.
На месте работают расчеты МЧС.
Ранее в ночь на субботу в результате взрыва БПЛА получила повреждения энергетическая инфраструктура в Малоярославецком районе Калужской области.
Поздно вечером в пятницу силы ПВО сбили шесть украинских беспилотников над Брянской областью, при падении одного из них загорелся объект энергетической инфраструктуры. В результате никто не пострадал, разрушений также нет.
Киевский режим практически ежедневно пытается атаковать приграничные и центральные регионы России, в том числе с помощью беспилотников. В Брянской области действует желтый уровень террористической опасности.