В Северной Осетии задержали украинского шпиона

ПЯТИГОРСК, 20 апр — РИА Новости. Гражданина Украины задержали на пропускном пункте Верхний Ларс в Северной Осетии при попытке пересечь границу, в отношении него возбуждено уголовное дело по факту шпионажа, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по республике.