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В Северной Осетии задержали украинского шпиона

ПЯТИГОРСК, 20 апр — РИА Новости. Гражданина Украины задержали на пропускном пункте Верхний Ларс в Северной Осетии при попытке пересечь границу, в отношении него возбуждено уголовное дело по факту шпионажа, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по республике.

Источник: © РИА Новости

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что 36-летний гражданин Украины осуществлял сбор и передачу украинским спецслужбам информации о расположении личного состава и военной техники Вооруженных сил Российской Федерации в зоне проведения специальной военной операции посредством интернет-мессенджера», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ «Шпионаж», которая предусматривает до 20 лет лишения свободы.

«По ходатайству следствия судом в отношении указанного лица избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в ведомстве.