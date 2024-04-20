В Северной Осетии задержали украинского шпиона

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что 36-летний гражданин Украины осуществлял сбор и передачу украинским спецслужбам информации о расположении личного состава и военной техники Вооруженных сил Российской Федерации в зоне проведения специальной военной операции посредством интернет-мессенджера», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ «Шпионаж», которая предусматривает до 20 лет лишения свободы.
«По ходатайству следствия судом в отношении указанного лица избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в ведомстве.