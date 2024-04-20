Минск отреагировал на задержание белоруса в Польше

Литовская версия портала Delfi со ссылкой на полицию сообщила в ночь на 13 марта, что на Волкова** напал неизвестный с молотком возле его дома в Вильнюсе. Входящий в его окружение Иван Жданов** опубликовал фотографии, на которых у Волкова** синяк под глазом и на скуле, а также ссадина на лбу. Через несколько часов Волков** сообщил, что вернулся домой из больницы с переломом руки.