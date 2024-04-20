Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минск отреагировал на задержание белоруса в Польше

МИНСК, 20 апр — РИА Новости. Белоруссия не получала от Польши информации о задержании белоруса по делу о нападении на бывшего главу «Фонда борьбы с коррупцией»* Леонида Волкова**, сообщил РИА Новости в субботу пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

Источник: Reuters

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа и Центральное следственное управление полиции Польши сообщили о задержании двух граждан Польши, подозреваемых в нападении на Волкова**. Затем премьер Польши Дональд Туск заявил о задержании гражданина Белоруссии, которого подозревают в том, что он заказал двум полякам убийство бывшего главы «Фонда борьбы с коррупцией»*.

Он заявил, что это — «белорус, работающий на россиян».

«Мы не получали никаких официальных уведомлений от польской стороны на этот счет. Формально, кроме неких публичных высказываний польского руководства, которым можно верить — можно не верить, нам об этом ничего неизвестно», — сказал пресс-секретарь.

Он сожалением констатировал, что «это именно те совершенно закономерные последствия пагубной и близорукой политики польского истеблишмента по беспричинному разрушению давних связей между правоохранительными органами, равно как и прекращению цивилизованного сотрудничества в сферах борьбы с преступностью и экстремизмом».

Литовская версия портала Delfi со ссылкой на полицию сообщила в ночь на 13 марта, что на Волкова** напал неизвестный с молотком возле его дома в Вильнюсе. Входящий в его окружение Иван Жданов** опубликовал фотографии, на которых у Волкова** синяк под глазом и на скуле, а также ссадина на лбу. Через несколько часов Волков** сообщил, что вернулся домой из больницы с переломом руки.

*Экстремистская организация, запрещена в России.

** Признан иностранным агентом, включен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.