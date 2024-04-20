Минск отреагировал на задержание белоруса в Польше

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа и Центральное следственное управление полиции Польши сообщили о задержании двух граждан Польши, подозреваемых в нападении на Волкова**. Затем премьер Польши Дональд Туск заявил о задержании гражданина Белоруссии, которого подозревают в том, что он заказал двум полякам убийство бывшего главы «Фонда борьбы с коррупцией»*.
Он заявил, что это — «белорус, работающий на россиян».
«Мы не получали никаких официальных уведомлений от польской стороны на этот счет. Формально, кроме неких публичных высказываний польского руководства, которым можно верить — можно не верить, нам об этом ничего неизвестно», — сказал пресс-секретарь.
Он сожалением констатировал, что «это именно те совершенно закономерные последствия пагубной и близорукой политики польского истеблишмента по беспричинному разрушению давних связей между правоохранительными органами, равно как и прекращению цивилизованного сотрудничества в сферах борьбы с преступностью и экстремизмом».
Литовская версия портала Delfi со ссылкой на полицию сообщила в ночь на 13 марта, что на Волкова** напал неизвестный с молотком возле его дома в Вильнюсе. Входящий в его окружение Иван Жданов** опубликовал фотографии, на которых у Волкова** синяк под глазом и на скуле, а также ссадина на лбу. Через несколько часов Волков** сообщил, что вернулся домой из больницы с переломом руки.
*Экстремистская организация, запрещена в России.
** Признан иностранным агентом, включен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.