Жуткие потери. На Западе раскрыли, что Россия уничтожила на Украине

«Украинские самолеты, которые осуществляли операции на фронте, вылетали с авиабазы под Днепропетровском. Вероятнее всего, были уничтожены четыре МиГ-29. Это часть российской стратегии на передовой, в рамках которой они сводят на нет ударные возможности ВСУ», — рассказал аналитик.