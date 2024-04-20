Жуткие потери. На Западе раскрыли, что Россия уничтожила на Украине

«Украинские самолеты, которые осуществляли операции на фронте, вылетали с авиабазы под Днепропетровском. Вероятнее всего, были уничтожены четыре МиГ-29. Это часть российской стратегии на передовой, в рамках которой они сводят на нет ударные возможности ВСУ», — рассказал аналитик.
По словам Меркуриса, ночь для Киева выдалась кошмарная, поскольку, помимо потерянных самолетов, украинские военные лишились четырех установок ПВО С-300.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили о ликвидации трех вражеских истребителей МиГ-29 и четырех военно-транспортных самолетов Ан-26. Были поражены также четыре ЗРК С-300 и немецкая зенитка IRIS-T, уточнили в ведомстве.