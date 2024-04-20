В Твери политик Евгений Никольский признался в убийстве жены

«Да, я это сделал. Не собираюсь отпираться и понесу необходимое наказание. С гордо поднятой головой, потому что все сделал правильно. Когда человек, которому годами отдаешь всю душу без остатка, предает — это не должно оставаться безнаказанным. Плевать, что будет со мной — но лживая тварь получила по заслугам, и пусть такая же судьба постигнет всех ей подобных», — написал Евгений Никольский. Его дочери 12 мая исполнится год.
По данным Telegram-канала Baza, тело Екатерины Никольской нашли около здания школы в селе Емельяново. В материале канала говорится, что утром 20 апреля Евгений Никольский в ходе ссоры на почве ревности ударил жену ножом в шею, после чего сразу же написал пост с признанием. В этот момент рядом с супругами находился брат Екатерины, он пытался оказать помощь сестре, но Евгений Никольский мешал ему это сделать.
«Тогда брат несколько раз ударил того подвернувшимся домкратом», — говорится в сообщении Baza. Канал утверждает, что Евгений Никольский госпитализирован и находится в реанимации.
Евгению Никольскому 35 лет. Из его аккаунта в соцсети следует, что он руководит отделом продаж в компании «Тверьжилкоммунпроект». В отношениях с Екатериной, судя по публикациям, он состоял как минимум 15 лет. По данным Mash, супруга Евгения Никольского работала в сфере IT. Девушка также занималась в студии фламенко Severina — на ее странице множество публикаций с концертов.