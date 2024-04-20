В Твери политик Евгений Никольский признался в убийстве жены

«Да, я это сделал. Не собираюсь отпираться и понесу необходимое наказание. С гордо поднятой головой, потому что все сделал правильно. Когда человек, которому годами отдаешь всю душу без остатка, предает — это не должно оставаться безнаказанным. Плевать, что будет со мной — но лживая тварь получила по заслугам, и пусть такая же судьба постигнет всех ей подобных», — написал Евгений Никольский. Его дочери 12 мая исполнится год.