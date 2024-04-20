В аэропорту Калуги ввели план «Ковер»

«Двадцатого апреля 2024 года в международном аэропорту “Калуга” был введен план “Ковер” в связи с появлением БПЛА в небе над Калужской областью», — сообщается в Telegram-канале аэропорта.
Сообщается, что в результате введения плана рейс из Санкт-Петербурга приземлился в аэропорту Внуково. Вследствие этого будет задержан вылет из международного аэропорта «Калуга» в Минеральные Воды.
«Обращаем внимание, что после снятия плана “Ковер” самолет вернется в калужскую авиагавань и продолжит выполнять перелеты согласно расписанию», — информирует аэропорт.