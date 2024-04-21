В центре Кургана отключили водоснабжение после выхода воды из-под дамбы

«Вчера вечером нам отключили воду. Думаю из-за того, что есть риск попадания воды из Тобола в водопровод, чтобы никто никакую заразу не подцепил», — сообщила РИА Новости местная жительница по имени Ирина. Она отметила, что в ряде районов города, которые оказались в зоне подтопления, тоже отключили водоснабжение.