25-летний новосибирец угнал у приятеля авто, чтобы добраться до дома

В Новосибирской области 25-летний местный житель угнал у приятеля автомобиль, чтобы добраться до дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Вечером 18 апреля в Черепановском районе сотрудники ДПС ГИБДД остановили водителя автомобиля Renault Logan. При проверке выяснилось, что машина ему не принадлежит, за рулем был ранее не судимый 25-летний житель Черепановского района. У него установили состояние алкогольного опьянения, правоохранители составили соответственный административный протокол.
Как выяснили полицейские, накануне новосибирец находился в гостях у знакомого в Искитиме, после застолья мужчина решил доехать до дома на чужой машине и свободно взял ключи от нее у приятеля.
По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», фигурант находится под административным арестом.