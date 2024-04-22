Антикор закрыл дело против бывшего полицейского начальника Алматы

Напомним, что в феврале этого года в Алматы сняли с должностей руководителей департамента полиции города и его служб, а также ряд ответственных сотрудников городского департамента. Это стало известно по итогам служебной проверки по фактам хищения оружия, изъятого по уголовным делам 2023 года.