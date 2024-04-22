Антикор закрыл дело против бывшего полицейского начальника Алматы

Как стало известно, в июле 2022 года в управление собственной безопасности (УСБ) департамента полиции Алматы поступило обращение о даче взятки со стороны бывшего начальника отдела регистрационно-экзаменационной работы управления административной полиции ДР (ОРЭР УАП ДП) Алматы.
«Материалы в дальнейшем для всестороннего и объективного рассмотрения были переданы в Антикоррупционную службу города Алматы. 27.09.2022 на основании статьи 35, части 1, пункта 2 (за отсутствием в деянии состава уголовного правонарушения) Антикоррупционной службой по городу Алматы досудебное расследование в отношении Аманбека Н. А. прекращено», — сообщили в пресс-службе МВД.
Напомним, что в феврале этого года в Алматы сняли с должностей руководителей департамента полиции города и его служб, а также ряд ответственных сотрудников городского департамента. Это стало известно по итогам служебной проверки по фактам хищения оружия, изъятого по уголовным делам 2023 года.
В некоторых источниках сообщалось, что сотрудники департамента полиции Алматы якобы похитили более 27 единиц огнестрельного оружия, которые ранее были изъяты по делам о январских событиях. Также говорилось, что один из сотрудников полиции совершил побег.