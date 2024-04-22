Российский танк уничтожил бронетехнику ВСУ под Авдеевкой

Говоря о танке «Прорыв», в министерстве обороны отметили, что Т-90М является глубокой модернизацией советского танка Т-90. В сравнении с Т-90 машина имеет повышенную живучесть экипажа благодаря башенному модулю новой конструкции с многослойным бронированием, с размещением боеукладки вне боевого отделения, а также повышенному спектру применяемого вооружения в сравнении с предыдущими моделями данного типа.