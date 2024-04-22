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Российский танк уничтожил бронетехнику ВСУ под Авдеевкой

ЛУГАНСК, 22 апр — РИА Новости. Экипаж танка Т-90М «Прорыв» группировки войск «Центр» уничтожил позиции и бронетехнику ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Экипаж танка Т-90М “Прорыв” группировки войск “Центр” огнем с закрытой огневой позиции уничтожил опорный пункт и бронетехнику ВСУ на авдеевском направлении», — сообщили в ведомстве.

В МО добавили, что координаты цели танкисты получили от расчета разведывательного БПЛА. Т-90М выдвинулся на заранее подготовленную огневую позицию.

«Наведя вооружение танка, осколочно-фугасными снарядами на дальности до 10 километров были успешно поражены все цели националистов. Танковые экипажи группировки войск “Центр” поддерживают действия штурмовых групп, сковывая тактические действия противника, а также не позволяют вести ответный огонь», — сообщили в оборонном ведомстве.

Говоря о танке «Прорыв», в министерстве обороны отметили, что Т-90М является глубокой модернизацией советского танка Т-90. В сравнении с Т-90 машина имеет повышенную живучесть экипажа благодаря башенному модулю новой конструкции с многослойным бронированием, с размещением боеукладки вне боевого отделения, а также повышенному спектру применяемого вооружения в сравнении с предыдущими моделями данного типа.