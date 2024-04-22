Почти 200 тел нашли в братских могилах в Хан-Юнисе в секторе Газа

По данным СМИ, захоронения сделали израильские военные, чтобы скрыть следы преступлений в регионе. Глава правительственного информационного бюро в секторе Газа Исмаил аль-Тавабта заявил, что на десятках найденных тел обнаружили следы казни.
Аль-Тавабта призвал провести международное расследование по факту инцидента, отмечает Al Quds Al Arabi.
Израиль занял территорию Хан-Юниса на юге сектора Газа в декабре 2023 года. Военные ликвидировали множество боевиков ХАМАС в этом районе, нашли около 30 туннельных шахт группировки и уничтожили их наблюдательные посты. Солдаты ЦАХАЛ также конфисковали принадлежавшее ХАМАС оружие.
В начале апреля армия обороны Израиля решила вывести свою дивизию из Хан-Юниса. В ЦАХАЛ отметили, что интенсивность боевых действий в городе в последнее время снизилась.