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Двое сотрудников полиции погибли и один ранен в результате нападения в Карачаевске

Уголовное дело возбуждено по факту нападения на сотрудников полиции в Карачаевске, в результате которого двое правоохранителей погибли и один ранен. Об этом 22 апреля сообщила пресс-служба СУ СК России по Карачаево-Черкесской Республике.

Источник: СУ СК России по Карачаево-Черкесской республике

«Неустановленное на данный момент лицо совершило нападение на несущий службу наряд полиции МО МВД России “Карачаевский”. Фигурант, используя огнестрельное оружие, произвел несколько выстрелов в сотрудников полиции, после чего похитил их табельное оружие и боеприпасы к нему», — сказано в Telegram-канале ведомства.

В результате нападения двое пострадавших скончались от полученных ранений на месте происшествия, одного госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ), о незаконном ношении и хранении оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ) и их хищении (п. «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ).

Сейчас проводятся мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего, местонахождения подозреваемого лица, а также производятся действия, направленные на его задержание.

Вооруженное нападение на сотрудников полиции произошло сегодня в Карачаевске. В республике объявили план «Сирена». Известно, что фигурант скрылся на синей Lada 2112.