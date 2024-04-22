Двое сотрудников полиции погибли и один ранен в результате нападения в Карачаевске

«Неустановленное на данный момент лицо совершило нападение на несущий службу наряд полиции МО МВД России “Карачаевский”. Фигурант, используя огнестрельное оружие, произвел несколько выстрелов в сотрудников полиции, после чего похитил их табельное оружие и боеприпасы к нему», — сказано в Telegram-канале ведомства.
В результате нападения двое пострадавших скончались от полученных ранений на месте происшествия, одного госпитализировали.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ), о незаконном ношении и хранении оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ) и их хищении (п. «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ).
Сейчас проводятся мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего, местонахождения подозреваемого лица, а также производятся действия, направленные на его задержание.
Вооруженное нападение на сотрудников полиции произошло сегодня в Карачаевске. В республике объявили план «Сирена». Известно, что фигурант скрылся на синей Lada 2112.