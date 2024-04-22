Сотрудники КНБ не смогли снять пароль с телефона Бишимбаева

«Сторона защиты опасается, что выполнение такого требования суда не исключает доступа посторонних лиц для удаления и корректировки содержимого телефона. Сторона защиты обращает внимание, что в отсутствии у суда альтернативных доступов к телефону делает бессмысленными опасения суда, что самостоятельный ввод стороны защиты пароля как-то заблокирует доступ к телефону: доступ к телефону и так навсегда утрачен для суда. При этом Бишимбаев согласен предоставить пароль от своего телефона только после полного его исследования в суде и получения стороной защиты всех копий его содержания», — заявил адвокат Бишимбаева.