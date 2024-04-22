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Пылающий цех и трое погибших: что известно о пожаре на заводе в Воронеже

Три человека погибли и двое пострадали при пожаре на заводе в Воронеже.

Источник: ГУ МЧС России по Воронежской области

Последние новости о пожаре на заводе в Воронеже.

Утром 22 апреля крупный пожар взволновал воронежцев. С улицы Солнечной поднимался гигантский столб черного дыма. Густые клубы заволокли несколько улиц Коминтерновского района.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области, пожарных вызвали тушить цех по производству электрооборудования на улице Солнечной, 33 в 8.55. Учитывая, что это промышленное здание, к заводу выдвинулись 13 спецмашин.

По прибытию на место, оценив масштаб пожара, количество спецтехники увеличили до 20 машин.

Во время тушения сотрудники МЧС России вынесли из здания четыре пропановых и кислородный баллоны.

Пожар ликвидировали в 10.18.

Погибшие и пострадавшие при пожаре на заводе в Воронеже

К сожалению, не обошлось без жертв. По данным МЧС, на пожаре погибли три человека. Еще двое пострадали. Огнеборцы еще работают на тушении.

Причины пожара в электроцехе

Пока специалисты не выдвигают причины возникновения пожара, работают эксперты. К месту выехали следователи СУ СК России по Воронежской области. К проверке подключились сотрудники прокуратуры.

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