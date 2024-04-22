Пылающий цех и трое погибших: что известно о пожаре на заводе в Воронеже

Последние новости о пожаре на заводе в Воронеже.
Утром 22 апреля крупный пожар взволновал воронежцев. С улицы Солнечной поднимался гигантский столб черного дыма. Густые клубы заволокли несколько улиц Коминтерновского района.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области, пожарных вызвали тушить цех по производству электрооборудования на улице Солнечной, 33 в 8.55. Учитывая, что это промышленное здание, к заводу выдвинулись 13 спецмашин.
По прибытию на место, оценив масштаб пожара, количество спецтехники увеличили до 20 машин.
Во время тушения сотрудники МЧС России вынесли из здания четыре пропановых и кислородный баллоны.
Пожар ликвидировали в 10.18.
Погибшие и пострадавшие при пожаре на заводе в Воронеже
К сожалению, не обошлось без жертв. По данным МЧС, на пожаре погибли три человека. Еще двое пострадали. Огнеборцы еще работают на тушении.
Причины пожара в электроцехе
Пока специалисты не выдвигают причины возникновения пожара, работают эксперты. К месту выехали следователи СУ СК России по Воронежской области. К проверке подключились сотрудники прокуратуры.