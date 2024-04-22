Твердотопливный котел взорвался в доме многодетной семьи в Старых Дорогах

В Старых Домах в результате взрыва твердотопливного котла пострадала многодетная семья. Подробности сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
ЧП произошло 21 апреля в доме, в котором проживает многодетная семья с пятью детьми. В МЧС о задымлении дома в результате взрыва твердотопливного котла, сообщили очевидцы вечером воскресенья. Сотрудники МЧС спасли семейную пару и пятерых малолетних детей.
Во время взрыва котла пострадали родители и двое малышей. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Еще троих детей поместили в детское отделение местной больницы, они не пострадали.
В СК сообщили, что в доме проживали 37-летняя женщина с 24-летним супругом, а также пятеро детей. Семья считается благополучной, в социально-опасном положении они не находятся, родители спиртным не злоупотребляют.