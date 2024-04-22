Минобороны: российские войска взяли под контроль Новомихайловку в ДНР

В ежедневной сводке говорится, что в районе Богдановки, а также села Победа (под контролем России с конца февраля) под Марьинкой были отражены три контратаки ВСУ. Украинская сторона, утверждает Минобороны, потеряла здесь до 410 военнослужащих.