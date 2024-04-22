Джонсон: Одесса перейдет под контроль России по итогам спецоперации

«Они (ВС России. — Прим. ред.) возьмут Одессу. Я не сомневаюсь в этом», — отметил он.
По мнению эксперта, Одесса всегда была русским городом. Он добавил, что власти сделали все, что было в их силах, чтобы попытаться стереть русское наследие из этого города, но люди все равно помнят о нем.
«Я придерживаюсь мнения, что к концу лета, может быть, раньше, это все закончится, просто потому, что у Украины больше не будет возможности вести военные действия», — резюмировал Джонсон.
В марте в интервью журналисту Дмитрию Киселеву президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на реальности.
В пятницу представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент подтвердил готовность к диалогу. Переговоры, по его словам, могут опираться в том числе и на проект Стамбульской конвенции, хотя с тех пор реалии изменились.