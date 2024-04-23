Колумбийские семьи не могут вернуть тела родных, воевавших на стороне ВСУ

После начала Россией СВО на Украине туда хлынуло большое число наемников. Минобороны РФ не раз заявляло об уничтожении наемников и фиксировало их присутствие в зоне СВО. По наблюдениям корреспондентов РИА Новости, в странах Запада множатся могилы погибших на Украине, несмотря на заверения американских и европейских политиков, что конфликт не коснется их граждан.
Харрисон Астудильо — бывший профессиональный военный колумбийской армии, прослужил год и три месяца в украинской армии, погиб в марте этого года. Его двоюродный брат — Альберто Астудильо — говорит, что основным мотивом для поездки родственника на войну стали деньги.
«Думаю, что больше всего (его спровоцировала) экономическая ситуация в стране. Большинство людей, которые уезжают туда, делают это из-за экономических причин», — сказал Альберто.
То же самое произошло и с мужем Лауры, которая предпочла в разговоре с РИА Новости изменить свое имя.
«Его (мужа — ред) ослепили зарплатой в 15−20 миллионов песо (5 тысяч долларов) в месяц», — сказала женщина.
Родственники Астудильо пока не смогли получить его тело.
«Они не смогли вызволить его тело, они делают все возможное, это уже как какая-то битва», — сказал двоюродный брат Альберто.
Он добавил, что семья погибшего пытается с помощью соцсетей узнать, как вернуть тело на родину.
Лаура рассказала, что ей повезло вернуть тело мужа. «Но у многих семей их родные числятся пропавшими без вести», — сказала она.
В середине марта министерство обороны России сообщило, что за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5 962 боевика. Лидером по числу убитых «солдат удачи» в Минобороны назвали Польшу — оттуда приехали 2 960 человек, уничтожены 1 497. Следом идет Грузия — убит 561 из 1 042 наемников, а прибывшие из США потеряли 491 из 1 113 человек. Уничтожены также 422 из 1 005 канадских боевиков, 360 из 822 — британских, 349 из 784 — румынских. Из Германии приехали 235 наемников, ликвидированы 88.