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Система ПВО уничтожила четыре снаряда РСЗО «Ольха» над Белгородской областью

Система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила четыре реактивных снаряда РСЗО «Ольха» над Белгородской областью. Об этом 23 апреля сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня “Ольха”. Дежурными средствами ПВО четыре реактивных снаряда были уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в этот день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о сбитых воздушных целях на подлете к Белгороду. Он уточнил, что пострадало частное жилое владение в поселке Разумное, там выбиты окна и посечен фасад здания, у одного легкового автомобиля выбито лобовое стекло.

Накануне, 22 апреля, в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО уничтожили украинскую ракету «Точка-У» над Белгородской областью. Уточнялось, что попытка совершить террористическую атаку со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) была пресечена в 15:40.

Тогда же Гладков сообщил о сбитом беспилотнике в Яковлевском городском округе Белгородской области. Он отметил, что один из разгонных блоков упал во дворе многоквартирного дома. В результате происшествия пострадавших и разрушений не было.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.