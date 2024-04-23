Система ПВО уничтожила четыре снаряда РСЗО «Ольха» над Белгородской областью

Ранее в этот день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о сбитых воздушных целях на подлете к Белгороду. Он уточнил, что пострадало частное жилое владение в поселке Разумное, там выбиты окна и посечен фасад здания, у одного легкового автомобиля выбито лобовое стекло.