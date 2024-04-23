В ЛНР задержали украинца по подозрению в шпионаже

После начала военной операции на Украине спецслужбы периодически сообщают о задержаниях граждан по подозрению в работе на ВСУ. В частности, 20 апреля в Северной Осетии ФСБ задержала гражданина Украины по подозрению в шпионаже. Мужчина передавал украинским спецслужбам информацию о расположении российских военных и их техники на территории военной операции с помощью мессенджера.