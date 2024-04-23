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В Приднестровье парень стал наркокурьером, чтобы заработать на свадьбу: Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы

Задержанный признался, что употреблял наркотики, хотя наркоманом себя не считает.

Источник: Комсомольская правда

В Тирасполе задержан наркокурьер. Ему 21 год, распространял закладки с гашишем и марихуаной, до сотни кладов в день, и был уверен, что не попадётся. В курьеры завербовался сам, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Сотрудники Бюро по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Управления уголовного розыска МВД ПМР при задержании наркодилера обнаружили при нём 11 зиплок-пакетов с наркосодержащим веществом гашиш. Отрабатывая оперативную информацию, установили, что парень разложил в тот день ещё 11 пакетов. У него дома во время обыска обнаружили часть гашиша, весы для расфасовки, зиплок-пакеты, изоленты.

Юноша сказал, деньги нужны были на свадьбу. Закладки делал в тихих переулках. Задержанный признался, что употреблял наркотики, хотя наркоманом себя не считает. Молодой человек находится под стражей. Закладчику грозит до 20 лет лишения свободы.