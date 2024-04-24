Бразилия заявила о гибели или пропаже четырех наемников на Украине

Среди погибших была одна женщина — Талита ду Валле 39 лет. Она погибла всего через три недели после того, как приехала на Украину, задохнувшись из-за пожара в бункере, где пряталась. Ее прах прибыл в Бразилию несколько месяцев спустя, и семья подозревает, что это не ее останки. Они также обвиняют коллег Талиты в краже ее имущества на сумму 70 тысяч реалов (более 13,4 тысячи долларов). «К сожалению, иностранный легион стал оплотом коррумпированных людей», — рассказал порталу UOL Теу Родригу Виейра, брат жертвы.