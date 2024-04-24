Бразилия заявила о гибели или пропаже четырех наемников на Украине

После начала спецоперации на Украине туда хлынуло большое число наемников. Минобороны РФ не раз заявляло об уничтожении наемников и фиксировало их присутствие в зоне СВО. По наблюдениям корреспондентов РИА Новости, в странах Запада множатся могилы погибших на Украине, несмотря на заверения американских и европейских политиков, что конфликт не коснется их граждан.
Правительство Бразилии точно не знает, сколько бразильцев вызвались воевать на Украине, но подчеркивает, что связалось с родственниками погибших, чтобы оказать им консульскую помощь.
Вместе с тем, решение о репатриации останков погибших бразильцев остается за их родственниками, власти Бразилии не могут оплачивать эти расходы, согласно действующему законодательству.
Среди погибших была одна женщина — Талита ду Валле 39 лет. Она погибла всего через три недели после того, как приехала на Украину, задохнувшись из-за пожара в бункере, где пряталась. Ее прах прибыл в Бразилию несколько месяцев спустя, и семья подозревает, что это не ее останки. Они также обвиняют коллег Талиты в краже ее имущества на сумму 70 тысяч реалов (более 13,4 тысячи долларов). «К сожалению, иностранный легион стал оплотом коррумпированных людей», — рассказал порталу UOL Теу Родригу Виейра, брат жертвы.
Самому молодому погибшему наемнику Антониу Аситиани было всего 25 лет. Он был студентом медицинского факультета, но оставил обучение, чтобы заниматься гуманитарными проектами.
В июне 2022 года умер 44-летний Андре Луис Ак Баи, спасая двух сослуживцев. Спустя месяц в Харькове погиб Дуглас Родригес Буригу. Его семья сообщала, что он первоначально хотел выполнять гуманитарную работу, но в итоге оказался на фронте.
Также на Украину отправился наемник Макс Панаву, который вел рассказ о своей жизни в соцсетях. У него было 130 тысяч подписчиков в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). Ряд СМИ утверждают, что он числится пропавшим без вести, однако его близкий друг считает, что Панаву погиб в Авдеевке.
В середине марта министерство обороны России сообщило, что за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5 962 боевика. Лидером по числу убитых «солдат удачи» в Минобороны назвали Польшу — оттуда приехали 2 960 человек, уничтожены 1 497. Следом идет Грузия — убит 561 из 1 042 наемников, а прибывшие из США потеряли 491 из 1 113 человек. Из Бразилии приехало 268 наемников, из них 136 уничтожено.