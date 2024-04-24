В Приангарье задержали закладчиков, снабжавших наркотиками страждущих в Зиме

«Женщина со своим сожителем через “тайники-закладки” ночью распространяли наркотики в подъездах многоквартирных домов и около них. Оперативники вышли на след злоумышленников и задержали их на подъезде к городу. При себе у 32-летней женщины обнаружили завязанный носок, в котором находилось 32 закладки с наркотиками, подготовленных к распространению».