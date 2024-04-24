В Приангарье задержали закладчиков, снабжавших наркотиками страждущих в Зиме

Как рассказали в пресс-службе регионального МВД, пара сожителей хранила запрещенные вещества, которыми торговала через закладки, у себя дома. Тайник был оборудован в носке под крышкой стиральной машины.
«Женщина со своим сожителем через “тайники-закладки” ночью распространяли наркотики в подъездах многоквартирных домов и около них. Оперативники вышли на след злоумышленников и задержали их на подъезде к городу. При себе у 32-летней женщины обнаружили завязанный носок, в котором находилось 32 закладки с наркотиками, подготовленных к распространению».
Во время обыска у преступной парочки нашли и изъяли весы, фасовочный материал и 60 г героина в полимерном пакете, завернутом в носок.
Сейчас оба наркоторговца — фигуранты уголовного дела. По предварительной информации, главной в этой паре была женщина — уроженка Зимы. Она вовлекла любимого мужчину в преступный бизнес.
К слову, напомним, ранее сообщалось, что в Братске задержан оптовый закладчик синтетических наркотиков.