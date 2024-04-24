Восемь беспилотников ВСУ перехватили над регионами центральной части РФ

«Дежурными средствами ПВО (противовоздушной обороны. — Ред.) были уничтожены и перехвачены восемь украинских БПЛА, из которых три — над территорией Курской области; два — над территорией Белгородской области; два — над территорией Воронежской области и один — над территорией Смоленской области», — отмечается в публикации ведомства в Telegram-канале.
В этот же день губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о падении беспилотника в промышленной зоне, после чего режим угрозы атаки БПЛА был введен на территории Липецка. Позже он добавил, что в промышленной зоне города была проведена эвакуация после падения дрона. Губернатор уточнил, что системы оповещения в городе не включали, так как объект был единичным и угрозы атаки жилого массива не было.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.