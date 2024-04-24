Восемь беспилотников ВСУ перехватили над регионами центральной части РФ

В этот же день губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о падении беспилотника в промышленной зоне, после чего режим угрозы атаки БПЛА был введен на территории Липецка. Позже он добавил, что в промышленной зоне города была проведена эвакуация после падения дрона. Губернатор уточнил, что системы оповещения в городе не включали, так как объект был единичным и угрозы атаки жилого массива не было.