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Восемь беспилотников ВСУ перехватили над регионами центральной части РФ

Восемь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) уничтожены и перехвачены над регионами центральной части России. Об этом в среду, 24 апреля, сообщили в Министерстве обороны страны.

Источник: РИА "Новости"

«Дежурными средствами ПВО (противовоздушной обороны. — Ред.) были уничтожены и перехвачены восемь украинских БПЛА, из которых три — над территорией Курской области; два — над территорией Белгородской области; два — над территорией Воронежской области и один — над территорией Смоленской области», — отмечается в публикации ведомства в Telegram-канале.

В этот же день губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о падении беспилотника в промышленной зоне, после чего режим угрозы атаки БПЛА был введен на территории Липецка. Позже он добавил, что в промышленной зоне города была проведена эвакуация после падения дрона. Губернатор уточнил, что системы оповещения в городе не включали, так как объект был единичным и угрозы атаки жилого массива не было.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.