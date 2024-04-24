Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд арестовал Сергея Бородина по делу Иванова

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. По делу заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова арестован Сергей Бородин, он арестован на два месяца, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Источник: © РИА Новости

«Бородин, находясь в дружеских связях с заместителем обороны РФ Ивановым, который курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов министерства обороны, вступили в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединились с ними для совершения организованной группой преступления — получения в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства обороны», — говорится в сообщении.

«Фигуранту по делу о получении взятки заместителем министра обороны Российской Федерации избрана мера пресечения. Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования и в отношении Бородина Сергея Владимировича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца 00 суток, до 23 июня 2024 года», — говорится в сообщении.

Бородину так же, как и Иванову предъявлено обвинение в совершении преступления о получении взятки в особо крупном размере.

расследование