Суд арестовал Сергея Бородина по делу Иванова

«Бородин, находясь в дружеских связях с заместителем обороны РФ Ивановым, который курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов министерства обороны, вступили в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединились с ними для совершения организованной группой преступления — получения в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства обороны», — говорится в сообщении.