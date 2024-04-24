Суд арестовал Сергея Бородина по делу Иванова

«Бородин, находясь в дружеских связях с заместителем обороны РФ Ивановым, который курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов министерства обороны, вступили в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединились с ними для совершения организованной группой преступления — получения в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства обороны», — говорится в сообщении.
«Фигуранту по делу о получении взятки заместителем министра обороны Российской Федерации избрана мера пресечения. Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования и в отношении Бородина Сергея Владимировича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца 00 суток, до 23 июня 2024 года», — говорится в сообщении.
Бородину так же, как и Иванову предъявлено обвинение в совершении преступления о получении взятки в особо крупном размере.