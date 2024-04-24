Три моста в Свердловской области закрыли сотрудники ГИБДД из-за подтопления

В Свердловской области ввели ограничение движения для всех видов транспорта на трех мостах в связи с паводковым разливом реки Тура. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Движение закрыли:
на 1-м километре автодороги «село Туринская Слобода — деревня Решетникова — деревня Сагай»;
на 5-м километре +900 м. автодороги «село Сладковское — деревня Макуй»;
на 6-м километре подъезда к деревне Барбашина от автодороги «село Байкалово -село Туринская Слобода — город Туринск».
На опасных участках установлены временные дорожные знаки 3.2 «Движение запрещено», говорится в сообщении.
На месте дежурят экипажи ДПС.
«Перебраться через зоны подтопления в настоящее время возможно паромной переправой или на лодке. Путей объезда данных участков нет», — подчеркнули в ГИБДД.