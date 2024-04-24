Суд раскрыл детали обвинения против замминистра обороны Иванова

По данным следователей, на которые сослался суд, Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединился с ними для совершения организованной группой преступления. Взятку в особо крупном размере он получил в виде «оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны».