Хинштейн заявил о риске депортации воевавшего в ДНР добровольца из Сербии

По статье 386а Уголовного кодекса Сербии, гражданин страны, участвующий в войне или вооруженном конфликте в иностранном государстве как член военизированного формирования на одной из сторон будет приговорен к тюремному заключению от шести месяцев до пяти лет. Если такой человек участвовал в войне в составе группы, его накажут лишением свободы на срок от одного года до восьми лет.