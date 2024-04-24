Адвокат замминистра обороны Иванова отверг в деле факт передачи взятки

Арестованного в суде представляли три адвоката. Защита запросила отклонить ходатайство следствия об аресте и избрать любую иную меру, не связанную с лишением свободы — запрет определенных действий или домашний арест. Судом было отказано.
Ранее в этот день подозреваемого в получении взятки Иванова арестовали до 23 июня. По версии следствия, он вступил в преступный сговор с третьими лицами для совершения организованной группой преступления — получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера работ для нужд Минобороны.
Также был арестован Бородин, который, по данным «Известий», вел строительство дачи Иванову в Тверской области. ООО «Волжский берег», на землях которого ведется строительство, якобы было учреждено им. На имя Бородина также оформлен пентхаус в ЖК «Кадашевские палаты».
О задержании Иванова стало известно вечером 23 апреля. Тогда же Следственный комитет (СК) РФ сообщил о проведении следственных действий с Ивановым. Источник «Известий», близкий к правоохранительным органам, сообщил, что операция по задержанию замминистра обороны готовилась сотрудниками ФСБ и Следственного комитета «не один день и даже не один месяц».
Иванов с марта 2013 года и до назначения заместителем министра обороны в 2016-м занимал должность гендиректора АО «Оборонстрой», компания специализируется на строительстве жилья для военнослужащих.