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Адвокат замминистра обороны Иванова отверг в деле факт передачи взятки

В деле замминистра обороны России Тимура Иванова не было факта передачи взятки. Об этом 24 апреля заявила сторона защиты. Адвокат Иванова указал, что деньги как предмет взятки в деле не фигурируют. По его словам, в меняемая сумма в размере 1 млн рублей никак не связана с делом о хищениях, о котором писали СМИ.

Источник: РИА "Новости"

Арестованного в суде представляли три адвоката. Защита запросила отклонить ходатайство следствия об аресте и избрать любую иную меру, не связанную с лишением свободы — запрет определенных действий или домашний арест. Судом было отказано.

Ранее в этот день подозреваемого в получении взятки Иванова арестовали до 23 июня. По версии следствия, он вступил в преступный сговор с третьими лицами для совершения организованной группой преступления — получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера работ для нужд Минобороны.

Также был арестован Бородин, который, по данным «Известий», вел строительство дачи Иванову в Тверской области. ООО «Волжский берег», на землях которого ведется строительство, якобы было учреждено им. На имя Бородина также оформлен пентхаус в ЖК «Кадашевские палаты».

О задержании Иванова стало известно вечером 23 апреля. Тогда же Следственный комитет (СК) РФ сообщил о проведении следственных действий с Ивановым. Источник «Известий», близкий к правоохранительным органам, сообщил, что операция по задержанию замминистра обороны готовилась сотрудниками ФСБ и Следственного комитета «не один день и даже не один месяц».

Иванов с марта 2013 года и до назначения заместителем министра обороны в 2016-м занимал должность гендиректора АО «Оборонстрой», компания специализируется на строительстве жилья для военнослужащих.

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