Адвокат замминистра обороны Иванова отверг в деле факт передачи взятки

В деле замминистра обороны России Тимура Иванова не было факта передачи взятки. Об этом 24 апреля заявила сторона защиты. Адвокат Иванова указал, что деньги как предмет взятки в деле не фигурируют. По его словам, в меняемая сумма в размере 1 млн рублей никак не связана с делом о хищениях, о котором писали СМИ.