Адвокат раскрыл суть обвинений против замглавы Минобороны Иванова

Иванова задержали вечером 23 апреля; как сообщал источник РБК, это произошло на рабочем месте замминистра, в его служебном кабинете. За несколько часов до этого Иванов участвовал в заседании коллегии Минобороны. Он стал подозреваемым в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). По данным следствия, вместе с другими фигурантами Иванов получал взятки «в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны». Деньги в деле не фигурируют, отмечала защита. Чиновника арестовали на два месяца, он отрицает вину.