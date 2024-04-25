Галкин подал кассационную жалобу на отказ исключить его из иноагентов

«Подана кассационная жалоба по гражданскому административному делу Галкина М. А*», — говорится в электронной базе.
Летом прошлого года представитель Галкина* пытался добиться исключения шоумена из иноагентского списка, однако Замоскворецкий суд встал на сторону Минюста, позже апелляция утвердила решение.
Теперь жалобу Галкина* рассмотрит Второй кассационный суд общей юрисдикции. Дата рассмотрения пока не назначена.
Галкин* покинул Россию в 2022 году, публично осудил СВО и вместе с семьей перебрался в Израиль. В сентябре того же года Минюст включил шоумена в реестр иностранных агентов. В документе указывалось, что страна финансирования артиста — Украина, а также упоминалось об «осуществлении политической деятельности».
* Лицо, признанное в России иноагентом.