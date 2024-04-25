Галкин подал кассационную жалобу на отказ исключить его из иноагентов

Галкин* покинул Россию в 2022 году, публично осудил СВО и вместе с семьей перебрался в Израиль. В сентябре того же года Минюст включил шоумена в реестр иностранных агентов. В документе указывалось, что страна финансирования артиста — Украина, а также упоминалось об «осуществлении политической деятельности».