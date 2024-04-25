Кафе полыхает на площади 400 квадратных метров в Нижнем Тагиле

В Свердловской области спасатели тушат крупный пожар. В Нижнем Тагиле 25 апреля загорелось кафе на улице Восточная. По оперативной информации регионального МЧС, на площади 400 квадратных метров горит кровля здания.
«Самостоятельно до прибытия спасателей эвакуировались 20 человек. Информации о пострадавших не поступало, — говорится в сообщении ведомства. — Силы и средства пожарно-спасательного гарнизона привлечены по повышенному рангу пожара».
На месте происшествия работают более 30 спасателей и 10 спецмашин.