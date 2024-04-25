Еще 2 месяца ареста назначили бывшему замначальника отдела МВД в Воронеже

Как сообщало РИА «Воронеж», Павел Шестаков, будучи должностным лицом, 25 декабря 2023 года получил через посредника, который действовал в рамках оперативно-разыскного мероприятия, 1,5 млн рублей, из которых 1 млн 450 тыс. рублей были муляжом. Деньги полицейскому передали за содействие в принятии его подчиненным решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Правоохранителя задержали на месте.