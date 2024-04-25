Еще 2 месяца ареста назначили бывшему замначальника отдела МВД в Воронеже

Ленинский районный суд оставил под стражей еще на два месяца, до 27 июня включительно, бывшего заместителя начальника отдела по расследованию преступлений на территории Ленинского района следственного управления воронежского МВД Павла Шестакова. Об этом сообщили в пресс-службе суда в среду, 24 апреля.
Как сообщало РИА «Воронеж», Павел Шестаков, будучи должностным лицом, 25 декабря 2023 года получил через посредника, который действовал в рамках оперативно-разыскного мероприятия, 1,5 млн рублей, из которых 1 млн 450 тыс. рублей были муляжом. Деньги полицейскому передали за содействие в принятии его подчиненным решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Правоохранителя задержали на месте.
Уголовное дело возбудили по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). Максимальное наказание, предусмотренное статьей, — 15 лет лишения свободы.
Обвиняемый и его адвокат просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако суд удовлетворил ходатайство следствия, которое просило продлить срок содержания под стражей.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что Ленинский районный суд продлил срок содержания под стражей бывшему начальнику управления по вопросам миграции регионального ГУ МВД Сергею Червонцеву. Экс-полицейского также обвиняют в получении взятки.