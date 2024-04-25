Экс-замминистра культуры Ярилову приговорили к семи годам колонии

По версии обвинения, Ярилова способствовала включению в программу «Пушкинской карты» «Самого высокого музея мороженого в мире» в одной из башен «Москва-Сити». В итоге организации необоснованно выплатили из бюджета более 125 миллионов рублей за входные билеты. Судили экс-чиновницу по статье о превышении полномочий.