Экс-замминистра культуры Ярилову приговорили к семи годам колонии

«Назначить Яриловой наказание в виде семи лет лишения свободы», — огласила решение судья.
Также бывшую чиновницу обязали компенсировать Минкультуры почти 126 миллионов рублей и запретили в течение нескольких лет после освобождения занимать госдолжности.
По версии обвинения, Ярилова способствовала включению в программу «Пушкинской карты» «Самого высокого музея мороженого в мире» в одной из башен «Москва-Сити». В итоге организации необоснованно выплатили из бюджета более 125 миллионов рублей за входные билеты. Судили экс-чиновницу по статье о превышении полномочий.
Защита настаивала на недоказанности обвинений. Адвокаты заявили, что экскурсия подходит под параметры и нравится детям.
Сама Ярилова вину не признала, заявила, что не лоббировала включение музея в программу, не получала за это денег и вообще не ест мороженое.
Прокурор пояснила, что это заведение нельзя было включать в программу «Пушкинской карты», так как оно не имеет статуса музея. Как отметило обвинение, Ярилова проигнорировала необходимость исключить учреждение по соображениям карьеризма и желания повысить показатели.
В сентябре прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин освободил Ярилову от должности замминистра культуры по ее просьбе.