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Экс-замминистра культуры Ярилову приговорили к семи годам колонии

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Тверской суд Москвы приговорил экс-замминистра культуры Ольгу Ярилову к колонии за необоснованное включение музея мороженого в программу «Пушкинской карты», сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний.

Источник: © РИА Новости

«Назначить Яриловой наказание в виде семи лет лишения свободы», — огласила решение судья.

Также бывшую чиновницу обязали компенсировать Минкультуры почти 126 миллионов рублей и запретили в течение нескольких лет после освобождения занимать госдолжности.

По версии обвинения, Ярилова способствовала включению в программу «Пушкинской карты» «Самого высокого музея мороженого в мире» в одной из башен «Москва-Сити». В итоге организации необоснованно выплатили из бюджета более 125 миллионов рублей за входные билеты. Судили экс-чиновницу по статье о превышении полномочий.

Защита настаивала на недоказанности обвинений. Адвокаты заявили, что экскурсия подходит под параметры и нравится детям.

Сама Ярилова вину не признала, заявила, что не лоббировала включение музея в программу, не получала за это денег и вообще не ест мороженое.

Прокурор пояснила, что это заведение нельзя было включать в программу «Пушкинской карты», так как оно не имеет статуса музея. Как отметило обвинение, Ярилова проигнорировала необходимость исключить учреждение по соображениям карьеризма и желания повысить показатели.

В сентябре прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин освободил Ярилову от должности замминистра культуры по ее просьбе.

расследование