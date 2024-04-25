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Суд арестовал счета замминистра обороны Иванова по делу о взятке

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал счета заместителя министра обороны Тимура Иванова по делу о получении взятки, рассказал РИА Новости его адвокат Денис Балуев.

Источник: © РИА Новости

«Суд наложил арест на все счета моего подзащитного, как считает следователь, это имущество, добытое преступным путем», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что недвижимость тоже арестована, «но следствие не уведомляет лицо, которое является обвиняемым».

Громкий арест

Иванова задержали вечером 23 апреля. Следствие полагает, что чиновник вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.

Кроме того, по делу проходят Сергей Бородин, которого следствие считает другом Иванова, вступившим в сговор вместе с ним, и бизнесмен Александр Фомин, которого обвиняют в даче взятки.

Суд арестовал всех троих до 23 июня. Иванов своей вины не признает.

В сообщении по поводу ареста Фомина Мосгорсуд назвал Тимура Иванова «уже бывшим заместителем министра обороны».

В 2012-м он работал зампредом правительства Московской области. С 2013 по 2016 год — генеральным директором АО «Оборонстрой».

В мае 2016-го указом президента его назначили заместителем министра обороны. В частности, чиновник курировал работу военно-строительного комплекса.

расследование