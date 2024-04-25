Суд арестовал счета замминистра обороны Иванова по делу о взятке

Иванова задержали вечером 23 апреля. Следствие полагает, что чиновник вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.