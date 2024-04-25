Экспертизы не подтвердили взрыв на борту Ту-154 Леха Качиньского

Через год после трагедии Межгосударственный авиационный комитет (МАК) объявил по итогам расследования, что причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а системными причинами — недостатки в подготовке летчиков президентского отряда. Польша в 2015 году создала новую комиссию по расследованию катастрофы. Ликвидировали ее лишь в декабре прошлого года после смены правительства.