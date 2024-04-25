Экспертизы не подтвердили взрыв на борту Ту-154 Леха Качиньского

ВАРШАВА, 25 апр — РИА Новости. Экспертизы не подтвердили взрыв на борту польского президентского самолета Ту-154, разбившегося под Смоленском в 2010 году, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Польши Пшемыслав Новак.
«Установлено, что на предметах, которые были обследованы, не было обнаружено следов, указывающих на взрыв», — сказал он.
В четверг представители польской прокуратуры провели встречу с семьями погибших в смоленской авиакатастрофе. По словам Новака, им передали результаты экспертиз, в том числе физико-химических исследований.
При этом одна из участвовавших во встрече Малгожата Вассерман, которая потеряла в этой авиакатастрофе отца, сообщила, что, несмотря на отказ от версии взрыва, прокуратура пока не может однозначно назвать причину аварии.
Польский «борт № 1» Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский с супругой, известные политики и военные деятели.
Через год после трагедии Межгосударственный авиационный комитет (МАК) объявил по итогам расследования, что причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а системными причинами — недостатки в подготовке летчиков президентского отряда. Польша в 2015 году создала новую комиссию по расследованию катастрофы. Ликвидировали ее лишь в декабре прошлого года после смены правительства.
Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение самолета ниже дозволенного минимума в условиях тумана. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и решили создать вторую комиссию, которая уже несколько лет не может завершить работу.
Комиссия по повторному расследованию катастрофы под руководством экс-министра национальной обороны Антони Мачеревича обвиняла в произошедшем российские власти и утверждала, что на борту якобы произошел взрыв. Кроме того, на основании промежуточных выводов этой комиссии в Польше возбудили уголовные дела в отношении трех российских авиационных диспетчеров.
В декабре прошлого года министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш распорядился ликвидировать комиссию по повторному расследованию смоленской авиакатастрофы. Польские власти отказались от версий о вине России. Комментируя это решение, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва всегда была против того, чтобы политизировать страшную аварию, которая унесла столько жизней, и выразил надежду, что эта страница будет перевернута.