Житель Красноярского края подозревается в публичном оправдании терроризма

34-летний житель Шарыпова подозревается в публичном оправдании терроризма. Как рассказали в региональном Следственном комитете, уголовное дело заведено на основании материалов МВД по Красноярскому краю.
По версии следствия, с июня по август 2023 года мужчина размещал в мессенджере комментарии, оправдывающие деятельность двух украинских националистических организаций, запрещенных и признанных на территории Российской Федерации террористическими.
Отмечается, что в ходе допроса житель края полностью признал вину. По статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма» ему грозит до семи лет лишения свободы. Расследование продолжается.