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Житель Красноярского края подозревается в публичном оправдании терроризма

Жителю Шарыпова грозит до семи лет колонии за оправдание терроризма в мессенджере.

Источник: Комсомольская правда

34-летний житель Шарыпова подозревается в публичном оправдании терроризма. Как рассказали в региональном Следственном комитете, уголовное дело заведено на основании материалов МВД по Красноярскому краю.

По версии следствия, с июня по август 2023 года мужчина размещал в мессенджере комментарии, оправдывающие деятельность двух украинских националистических организаций, запрещенных и признанных на территории Российской Федерации террористическими.

Отмечается, что в ходе допроса житель края полностью признал вину. По статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма» ему грозит до семи лет лишения свободы. Расследование продолжается.