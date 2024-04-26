Военнослужащий погиб при взрыве боеприпаса в Актюбинской области

Ранее военнослужащий Национальной гвардии в Петропавловске получил ранение от случайного выстрела сослуживца. Он был срочно доставлен в медицинское учреждение, однако спасти бойца спецподразделения «Беркут» не удалось. Позже стало известно, что инцидент произошел за пределами воинской части. Одна из версий произошедшего гласит, что трагедия могла случиться во время выезда на спецоперацию по захвату.