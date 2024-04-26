ГАИ: с начала года в Беларуси произошло 48 ДТП с мототранспортом

«В последнюю пятницу месяца ГАИ проводит Единый день безопасности дорожного движения. Сегодня он посвящен профилактике ДТП с участием двухколесного транспорта. Одновременно стартует республиканская профилактическая акция “Мотоциклист”, которая продлится до 4 мая», — рассказали в Госавтоинспекции.



Рейдовые группы ориентированы на пресечение нарушений ПДД водителями мотоциклов, с применением негласного и смешанного контроля за дорожным движением, в том числе с привлечением мотопатрулей.