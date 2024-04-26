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ГАИ: с начала года в Беларуси произошло 48 ДТП с мототранспортом

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала года в Беларуси произошло 48 аварий с участием мототранспорта. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУ ГАИ МВД Беларуси.

Вместе с потеплением на дорогах обостряется проблема травматизма водителей и пассажиров мототранспорта. С начала года совершено 48 таких ДТП, в которых четыре человека погибли и 50 получили травмы.

«В последнюю пятницу месяца ГАИ проводит Единый день безопасности дорожного движения. Сегодня он посвящен профилактике ДТП с участием двухколесного транспорта. Одновременно стартует республиканская профилактическая акция “Мотоциклист”, которая продлится до 4 мая», — рассказали в Госавтоинспекции.

Рейдовые группы ориентированы на пресечение нарушений ПДД водителями мотоциклов, с применением негласного и смешанного контроля за дорожным движением, в том числе с привлечением мотопатрулей.

«Не меньшее внимание уделяется разъяснению мер безопасности, порядка получения водительского удостоверения и постановки мототранспорта на учет, административной и уголовной ответственности за нарушения ПДД. Профилактическая работа по повышению дисциплины и культуры вождения проводится с участниками мотосообществ и с индивидуальными владельцами мототехники. Будьте внимательны и осторожны на дорогах, берегите себя и окружающих», — резюмировали в ГАИ.