Сотрудника ДПС уволили после взятки от фигуранта дела об убийстве байкера

Ранее Басманный районный суд Москвы арестовал до 18 июня сотрудника ДПС Дмитрия Бовтунова, за взятку пропустившего машину с одним из подозреваемых в убийстве жителя Люблино Кирилла Ковалева 17 апреля.
«Водитель передал через посредника денежные средства в размере 30 тыс. руб. <…>, после чего продолжил движение. Данный сотрудник уволен из органов внутренних дел за проступок, порочащий честь и достоинство», — говорится в сообщении пресс-службы.
Материалы о сотруднике ДПС передали в следственные органы.
Убийство Кирилла Ковалева произошло 17 апреля. По версии следствия, молодой человек сделал замечание неправильно припарковавшемуся водителю Шахину Аббасову. Начался конфликт, Аббасов позвал на подмогу родственников, избил Ковалева и несколько раз ударил ножом. Аббасов с принимавшим участие в избиении старшим братом скрылись с места преступления, поменяв несколько автомобилей.
19 апреля мужчин задержали в Ростовской области, в их машине нашли пистолет и нож. Всего суд арестовал шесть подозреваемых по делу. Им вменяют убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений — п. «ж» и «и» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса.
Во время обыска в квартире Аббасова обнаружили более 44 млн руб. и $300 тыс. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил установить источник происхождения этих денег.