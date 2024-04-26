Сотрудника ДПС уволили после взятки от фигуранта дела об убийстве байкера

Убийство Кирилла Ковалева произошло 17 апреля. По версии следствия, молодой человек сделал замечание неправильно припарковавшемуся водителю Шахину Аббасову. Начался конфликт, Аббасов позвал на подмогу родственников, избил Ковалева и несколько раз ударил ножом. Аббасов с принимавшим участие в избиении старшим братом скрылись с места преступления, поменяв несколько автомобилей.