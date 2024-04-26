В суд поступила жалоба на арест замминистра обороны Иванова

В деле Иванова есть еще несколько фигурантов — Сергей Бородин и Александр Фомин. Первого обвинили по аналогичной статье, второго — в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК), их отправили в СИЗО до 23 июня. Всем троим грозит до 15 лет лишения свободы. Следователи считают, что Фомин в составе организованной группы лиц освободил Иванова и Бородина от оплаты ремонта и реконструкции зданий для нужд Минобороны и тем самым способствовал получению взятки.