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Замминистра обороны Иванова задержали по подозрению в получении взятки

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Заместителя министра обороны России Тимура Иванова задержали по подозрению в получении взятки, сообщил Следственный комитет в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки), задержан заместитель министра обороны России Иванов Тимур Вадимович», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что СК проводит необходимые следственные действия.

Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, Владимиру Путину доложили о произошедшем. Главу Минобороны Сергея Шойгу также заранее поставили в известность.

В 2012 году Иванов занимал должность заместителя председателя правительства Московской области. С 2013 по 2016-й — генеральный директор АО «Оборонстрой».

В мае 2016 года указом президента его назначили замглавы министерства обороны.

СК