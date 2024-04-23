Замминистра обороны Иванова задержали по подозрению в получении взятки

«По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки), задержан заместитель министра обороны России Иванов Тимур Вадимович», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что СК проводит необходимые следственные действия.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, Владимиру Путину доложили о произошедшем. Главу Минобороны Сергея Шойгу также заранее поставили в известность.
В 2012 году Иванов занимал должность заместителя председателя правительства Московской области. С 2013 по 2016-й — генеральный директор АО «Оборонстрой».
В мае 2016 года указом президента его назначили замглавы министерства обороны.