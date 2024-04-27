Депутата Вишневского* подозревают в участии в нежелательной организации

«Сегодня стало известно, что в отношении депутата… Бориса Вишневского*, ранее признанного иностранным агентом, возбуждено административное дело. Речь идет о статье 20.33 КоАП РФ (участие в деятельности нежелательной организации — ред.)», — сказал собеседник агентства.
Собеседник агентства добавил также, что накануне Вишневский* «несколько часов» давал объяснения в прокуратуре в связи с возбужденным в отношении него административным производством. В пятницу он покинул территорию РФ, вылетев за рубеж, добавил источник.
При этом соратник Вишневского* по фракции «Яблоко» в городском парламенте депутат Александр Шишлов сообщил в своем Telegram-канале, что Вишневский находится в отпуске, откуда вернется 6 мая.
Комментариями профильных ведомств по поводу возбуждения административного дела против Вишневского РИА Новости пока не располагает.
Министерство юстиции России 29 марта сообщало о включении Вишневского в реестр иностранных агентов. По данным Минюста, Вишневский* был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами, а также выступал против специальной военной операции на Украине. Кроме того, он принимал участие в создании для неограниченного круга лиц материалов иноагентов и распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
** Организация, выполняющая функции иноагента.