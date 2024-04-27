За карьеру в Минобороны Иванов купил дом в 1500 «квадратов» и редкий ЗиС

В 2021 году был подписан закон о включении в перечень лиц, подлежащих государственной защите, госслужащих Вооруженных сил, которые участвовали в борьбе с терроризмом, а также сотрудников органов внешней разведки — участников спецопераций и бойцов Росгвардии. В связи с этим информация о них перестала публиковаться в открытом доступе. А с 2023 года антикоррупционные декларации перестали публиковать в открытом доступе в связи с проведением СВО.
Согласно документам, Иванов с супругой каждый год приобретали новую машину или мотоцикл. В 2016 году у них в семье было девять транспортных средств, а к 2019 году их количество выросло до 12. Среди наиболее примечательных авто Иванова — Chevrolet Suburban (с 2016 года), ЗиС-110 (лимузин, был приобретен в 2019-м) — его стоимость, по данным интернет-ресурса «Авто.ру», варьируется от 11 до 18 миллионов рублей. Владеет ли им Иванов по сей день, — неизвестно.
Среди транспортных средств, принадлежащих экс-супруге Иванова Светлане Захаровой с 2016 года, — Bentley Continental, Aston Martin, Hummer H2 и два мотоцикла Harley-Davidson (один из них появился у нее в декларации за 2017 год).
Кроме того, в 2019 году в собственности у семьи Иванова появился жилой дом площадью свыше 1,5 тысячи «квадратов». При этом, предположительно, дом оформлен на супругу Иваного, а не на самого замминистра. У Иванова с 2016 года есть лишь доля в квартире площадью 44,2 «квадрата» и в пользовании квартира площадью 300 «квадратов». У их ребенка, согласно документам, с 2016 года в пользовании находится квартира в Мексике, площадь которой 350 квадратных метров.
При этом официальные доходы Иванова не сильно выросли за эти годы: в 2016 году он задекларировал 14,2 миллиона рублей, в 2017-м — 11,4 миллиона рублей, в 2018-м — 13,5 миллиона рублей, а в 2019-м — 14,5 миллиона рублей. Однако задекларированные доходы супруги значительно выше. Так, в 2016 году она заработала 55,4 миллиона рублей, в 2017-м — 7,3 миллиона рублей, в 2018 году — 123,1 миллиона рублей (в 17 раз больше, чем годом ранее), а в 2019 году — 8,3 миллиона рублей.
В 2016 году Иванов был самым богатым среди заместителей главы Минобороны.
Иванов, назначенный замминистра обороны в 2016 году и курировавший работу военно-строительного комплекса, был задержан вечером 23 апреля. Ему предъявили официальное обвинение во взяточничестве. Следствие полагает, что чиновник вступил в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединился с ними для совершения организованной группой преступления — получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.
Суд отправил Иванова под стражу на два месяца. Свою вину он не признает. Вторым фигурантом дела стал Сергей Бородин. Как утверждает следствие, он находился с Ивановым в дружеских отношениях и вместе с ним вступил в преступный сговор. Его также арестовали. Фигурантам уголовного дела грозит до 15 лет лишения свободы.