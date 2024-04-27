За карьеру в Минобороны Иванов купил дом в 1500 «квадратов» и редкий ЗиС

Согласно документам, Иванов с супругой каждый год приобретали новую машину или мотоцикл. В 2016 году у них в семье было девять транспортных средств, а к 2019 году их количество выросло до 12. Среди наиболее примечательных авто Иванова — Chevrolet Suburban (с 2016 года), ЗиС-110 (лимузин, был приобретен в 2019-м) — его стоимость, по данным интернет-ресурса «Авто.ру», варьируется от 11 до 18 миллионов рублей. Владеет ли им Иванов по сей день, — неизвестно.