Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-разведчик рассказал об уничтожении французских агентов в Харькове

ПАРИЖ, 27 апр — РИА Новости. При российском ударе по расположению иностранных наемников в Харькове 16 января, вероятно, были уничтожены французские агенты, сообщил РИА Новости Николя Чинкуини, экс-сотрудник французской контртеррористической разведки, который сейчас занимается поиском информации о соотечественниках, участвующих в боях на стороне Украины.

Источник: AP 2023

«Шестнадцатого января 2024 года Россия нанесла удар по заброшенному роддому в Харькове, преобразованному в базу для иностранных военных. В пресс-релизе говорилось, что их “ядро” составляли французы и что всего было убито около 60 человек. Я пришел к выводу, что этот персонал относится к категории агентов французского правительства», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что после авиаудара не было информации о погибших французских наемниках, добровольно вступивших в ряды ВСУ: как правило, они размещают информацию о смертях товарищей в социальных сетях.

«Первая причина состоит в том, что среди отдельных добровольцев, которых я знаю, не наблюдалось никаких потерь. И они к тому же не привыкли собираться в массах, а скорее занимают частные помещения небольшими группами», — отметил Чинкуини.

Вторая причина, которая дает основания предполагать о гибели агентов, — вызов в МИД России французского посла, пояснил собеседник. Речь, по его словам, могла идти об «операторах, назначенных французским правительством», возможно, о бывших легионерах украинского происхождения.

В середине января российские войска уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных наемников, основу которых составляли французы. По данным Минобороны России, тогда армии удалось ликвидировать более 60 боевиков.

МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в ВСУ, попытался откреститься от них, назвав информацию об уничтожении десятков соотечественников в украинских подразделениях в Харькове «грубой манипуляцией русских».