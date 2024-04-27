«Шестнадцатого января 2024 года Россия нанесла удар по заброшенному роддому в Харькове, преобразованному в базу для иностранных военных. В пресс-релизе говорилось, что их “ядро” составляли французы и что всего было убито около 60 человек. Я пришел к выводу, что этот персонал относится к категории агентов французского правительства», — рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что после авиаудара не было информации о погибших французских наемниках, добровольно вступивших в ряды ВСУ: как правило, они размещают информацию о смертях товарищей в социальных сетях.
«Первая причина состоит в том, что среди отдельных добровольцев, которых я знаю, не наблюдалось никаких потерь. И они к тому же не привыкли собираться в массах, а скорее занимают частные помещения небольшими группами», — отметил Чинкуини.
Вторая причина, которая дает основания предполагать о гибели агентов, — вызов в МИД России французского посла, пояснил собеседник. Речь, по его словам, могла идти об «операторах, назначенных французским правительством», возможно, о бывших легионерах украинского происхождения.
В середине января российские войска уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных наемников, основу которых составляли французы. По данным Минобороны России, тогда армии удалось ликвидировать более 60 боевиков.
МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в ВСУ, попытался откреститься от них, назвав информацию об уничтожении десятков соотечественников в украинских подразделениях в Харькове «грубой манипуляцией русских».