«Шестнадцатого января 2024 года Россия нанесла удар по заброшенному роддому в Харькове, преобразованному в базу для иностранных военных. В пресс-релизе говорилось, что их “ядро” составляли французы и что всего было убито около 60 человек. Я пришел к выводу, что этот персонал относится к категории агентов французского правительства», — рассказал собеседник агентства.