Расчеты БПЛА уничтожили на границе с Белгородской областью боевиков ВСУ

«Операторы FPV-дронов группировки прикрытия государственной границы в ходе проведения СВО уничтожили выявленную живую силу украинских террористических формирований в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины», — говорится в сообщении.
Министерство обороны РФ также публикует кадры работы военнослужащих. В видеоролике показана подготовка операторов к запуску дрона: военные сначала присоединяет боекомплект к БПЛА, а затем, добравшись до лесопосадки, надевают специальные очки, на которых выводится изображение с камеры дрона. Как утверждается в релизе ведомства, в воздух заблаговременно был поднят еще один российский беспилотник, на этот раз — разведчик.
«Основная задача в нашей зоне ответственности — это аэроразведка, разведка местности, наблюдение за противником, выявление опорных пунктов, станций РЭБ, передвижение техники и личного состава. Также мы наносим боевое поражение противнику с помощью FPV-дронов. Основная боевая часть делается самостоятельно вручную. Но под каждую определенную цель подбирается необходимый тип боеприпаса. … Военнослужащие сами изъявляют желание работать, наносить поражение противнику и приносить пользу для общего дела, для общего блага», — рассказал старший разведчик с позывным «Химик».
Далее на кадрах Минобороны показана непосредственно работа дрона и ее последствия: беспилотник устремился к ранее обнаруженной живой силе противника и нанес ей урон.