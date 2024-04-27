Расчеты БПЛА уничтожили на границе с Белгородской областью боевиков ВСУ

Министерство обороны РФ также публикует кадры работы военнослужащих. В видеоролике показана подготовка операторов к запуску дрона: военные сначала присоединяет боекомплект к БПЛА, а затем, добравшись до лесопосадки, надевают специальные очки, на которых выводится изображение с камеры дрона. Как утверждается в релизе ведомства, в воздух заблаговременно был поднят еще один российский беспилотник, на этот раз — разведчик.